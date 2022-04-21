Türkiye Gazetesi

Kağıthane Seyrantepe'de iddiaya göre seyir halindeyken rahatsızlanan İETT şoförü, 6 araca çarptı. Kazada hafif şekilde yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de 2 dakikada 1 milyon liralık soygun İstanbul Kağıthane'de maskeli 4 hırsız, bir kuyumcaya otomatik silahlarla girerek yaklaşık 2 dakika içinde 1 milyonluk liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.