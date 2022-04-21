Türkiye Gazetesi

Bodrum'da amatör balıkçı teknesi alabora olduktan sonra kayıplara karışmıştı. Gündoğan Küçükbük Mahallesi'ndeki bir şantiyede çalışan işçiler, deniz kıyısında hareketsiz yatan birini fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede bu kişinin öldüğü tespit edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazenin, beş gün önce teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olabileceği düşünülerek yakınlarına haber verildi. Cansız bedenin Şimşek'e ait olduğunu teşhis eden yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şimşek'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

4 METRELİK TEKNESİYLE DENİZE AÇILMIŞTI

Erol Şimşek, geçtiğimiz pazar günü yaklaşık 4 metrelik "Eray 62" isimli teknesiyle denize açılmış, talihsiz adamın akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. Bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Sultangazi'de cesedi bulunan hemşirenin amcasından çarpıcı açıklama! İstanbul Sultangazi'de 6 gündür ailesinin haber alamadığı hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulunmuştu, amcasından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Göreve gitmeyince arkadaşları evine gitti, cesedini buldu Denizli’de göreve gitmeyen çevik kuvvet polisi, arkadaşları tarafından yaşadığı apart odasında ölü olarak bulundu.