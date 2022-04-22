Türkiye Gazetesi

Sungurlu ilçesinin 5. kilometresinde meydana gelen kazada, Alparslan Tırpancı yönetimindeki otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol ortasına devrildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Alparslan Tırpancı (26) ile otomobilde yolcu olarak bulunan nişanlısı Hilal Göyhan (20) yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hilal Göyhan’dan acı haber bugün geldi. 20 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü Alparslan Tırpancı ile Hilal Göyhan'ın yeni nişanlandığı, Ağustos ayında düğün yapacakları öğrenildi.

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