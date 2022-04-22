Türkiye Gazetesi

Kanal yakınlarındaki inşaat görevlileri, telsizden gelen uyarı üzerine çalıştıkları kazıcı makinesiyle kanalda tedbir aldı.

Abel Murillo adındaki işçi, kazıcının kepçesine binerek suya yakın yerde pusuya yattı.

Enkaz parçaları arasında hızla üzerine doğru gelen köpeği yakalayan işçi, korkuya kapıldığı için kendisini ısırmaya çalışmasına rağmen hayvanı kepçeye almayı başardı.

Boğulmaktan kurtarılan köpeğin şok geçirdiği ama ciddi bir yara almadığı görüldü.

İşçiler aralarında para toplayarak köpeği veterinere götürdü. Köpeğe iltihaplanma ve enfeksiyon tedavisi başlatıldı.