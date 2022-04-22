Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa 5 yaşındaki küçük bir çocuğu hayattan kopardı. Ordu’da meydana gelen trafik kazasında, 5 yaşındaki Melih Toprak kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Kaza, ilçeye bağlı Aybastı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki okulda çalışan annesinin yanına gitmek için evden çıkan 5 yaşındaki Melih Toprak Yılmaz, yoldan karşıya geçmek isterken Zafer E. idaresindeki 34 DYP 994 plakalı kamyonun altına kaldı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerine, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kamyon sürücüsü Zafer E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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