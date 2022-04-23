Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde kaza meydana geldi. Otoyol üzerinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü Serkan Sönmez, kullandığı aracın arıza yapması sonucu emniyet şeridinde durduktan sonra aracından indi. Aracıyla ilgilendiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, kamyon şoförü Serkan Sönmez'e çarptı. Çarpma sonucu metrelerce savrulan kamyon sürücüsü Sönmez ağır yaralandı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kaza sonucu kamyon sürücüsü Sönmez'e çarpan otomobilde maddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Sönmez'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya sebep olan sürücü polis merkezine götürüldü.

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