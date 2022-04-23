Türkiye Gazetesi

'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan yargılanan sanık, Asliye Ceza Mahkemesi kararını temyiz etti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, fotokopi belgeyi dikkate alarak karar veren mahkeme hükmünü bozdu.

Yargıtay kararında şöyle denildi: "Dosya içerisinde bulunan soruşturma aşamasına ilişkin belge ve tutanakların onaysız fotokopi olduğu ortadadır. İlgili evrakların aslı ya da onaylı örnekleri denetime imkan verecek şekilde dosyada bulundurulmadan ve kesinleşen dava dosyası getirtilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Ceza yağdıran fahri trafik müfettişlerine Yargıtay'dan emsal karar Yargıtay emsal bir karara daha imza atarak, gördükleri her yerde ceza yağdıran fahri trafik müfettişlerinin başka ilde ceza kesemeyeceğine hükmetti. Bu kararla birlikte, artık sürücüler başka şehirde yaşayan fahri trafik müfettişlerinin kestiği cezaları iptal ettirebilecek.

Fotoğraf paylaşırken bir kez daha düşünün! Yargıtay'dan dikkat çeken karar Eski kız arkadaşının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme, sanığın 'kişisel veriyi hukuka aykırı yayma' suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Boşanma davasında 'hasta eş' kararı: Yargıtay açıkladı, kusur sayılmadı Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, fiili ayrılık sürecinde hastalanan ve tedavi gören eşine bakmayan kadını kusurlu saymadı.