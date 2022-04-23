Türkiye Gazetesi

Adana'da mezarlık ziyaretine giden aile kaza yaptı, sulama kanalına düşen arabadaki iki kız kardeş hayatını kaybetti. Mezarlık ziyareti için Karataş ilçesinde bağlı Damlapınar Mahallesi'ne gidenlerin bulunduğu sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 FE 691 plakalı otomobil, mahalle girişinde sulama kanalına düştü.

Kazada, araçta bulunan kız kardeşler Yüksel (82), Nurhayat Kılıç (73) olay yerinde can verdi. Aynı aileden Murat (43) ve Çiğdem Kılıç (51) yaralanırken Elif Kılıç (55) kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerce sudan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir ve Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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