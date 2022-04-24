Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika tahmin raporunu açıkladı, 24 Nisan hava durumu ve önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava nasıl olacak belli oldu. Kar yağışı ile geçen Mart ayının ardından Nisan'da sağanaklar etkili oldu, barajlar yaz ayları öncesi doldu. Mayıs ayına kısa bir süre kala güneş etkisini bugünlerde iyice gösterecek, haftanın ortasında ise birçok bölgede sağanak etkili olacak.

24 NİSAN 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre; bugün yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneş, Türkiye genelinde etkisini hissettirecek ancak bazı bölgelerde de sağanak hakim olacak.

Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise yer yer toz taşınımı bekleniyor.

24 Nisan 2022 hava durumu tahmin haritası

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

'KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI' ETKİLİ OLACAK

Çarşamba gününe kadar ülke genelinde etkili olan güneşli hava, 27 Nisan'dan itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Yapılan son tahminlere göre çarşamba ve perşembe günü ülkenin doğusunda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Anadolu'da 'Kırkikindi Yağmurları' adı verilen gök gürültülü yağışların mevsimindeyiz" dedi.

27 Nisan 2022 hava durumu tahmin haritası

UZMAN İSİM İL İL UYARDI

Kırkikindi yağmurları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şen, "Sabahtan öğlene kadar güneşlenmeyle yerin ısınması ve ısınan havanın yükselmesinden kısa sürede oluşan bulutlar (kumulonimbus) öğleden sonra bu yağışları meydana getirirler. Bugün Anadolu'da öğleden sonra 'Kırkikindi yağmurları' var. Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinde. Anadolu'da sıcaklık artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Batıda perşembeye kadar yağış görünmediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, İstanbul'da ise sıcaklığın 23-24 derece civarında olacağını belirtti.

Meteoroloji 'son yağmurları' açıklayarak müjdeyi verdi: Kalıcı sıcaklıklar kapıda Nisan ayının sonuna yaklaşmamız ile birlikte soğuk havalar için vatandaş 'Artık bahar gelmeyecek mi?' sorusunu sorarken meteoroloji müjdeyi verdi. 21 Nisan 2022 günü için yayımlanan haritada son yağmurlara yer verildi. Meteoroloji uzmanları, hafta sonuna dek 5 derecelik sıcaklık artışına karşı uyardı.