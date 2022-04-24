Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, dün akşam İstanbul Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde iftar programı düzenledi. Yenikent Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yemek alma nedeniyle vatandaşlar arasında çıkan tartışma, aniden kavgaya dönüştü.
ANBEAN KAMERADA
Yüzlerce kişinin bulunduğu alanda çıkan kavgada su şişeleri ve sandalyeler havada uçuşurken, olay saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ali Babacan: HDP ile istişare sürecimiz sürüyor DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Demokrasiye Geçiş Eylem Planı”nı içeren “güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması”nı açıkladı.
DEVA Partisi İl Başkanı FETÖ’den tutuklandı Kastamonu’nun Taşköprü ilesinde terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonlarda DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı’da aralarında olmak üzere 6 kişi tutuklandı.