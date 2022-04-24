Türkiye Gazetesi

Telefoncuya girerek hırsızlık yapan duyulmuştur ancak duvar delerek girenene pek rastlanmamıştır. Filmleri aratmayacak olay İstanbul'un Sultangazi'de oldu. Duvardan delik araçarak telefoncuya ulaşan hırsızlar buradan 450 bin lira değerinde telefon ve telefon aksesuarları çalarak kayıplara karıştı.

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

N.A.A'ye ait cep telefonu mağazasının duvarını delerek içeri giren hırsızlar, çelik kasadaki maddi değeri 450 bin TL olan cep telefonu, kulaklık, akıllı saati çaldı. Şüphelilerin mağaza duvarını delip içeriye girmeleri ve kasayı boşaltmaları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'deki hırsızlar bir telefoncuyu deldikleri duvarın içinden girerek soydu ve 450 bin liralık vurgun yaptılar.

YAKALANDILAR

Hırsızlık olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar 20 Nisan günü Zeytinburnu ve Büyükçekmece’de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 76 bin 200 TL ve kasa açmaya yarayan aletler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. ise serbest bırakıldı.

Sultangazi'de cesedi bulunan hemşirenin amcasından çarpıcı açıklama! İstanbul Sultangazi'de 6 gündür ailesinin haber alamadığı hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulunmuştu, amcasından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü İstanbul Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü dikkat çekti. Yol kenarında satış yapan Saniye adlı kadının ördüğü patikleri, yanına yaklaşan bir genç satın aldı. 30 patik için 300 lira veren Cemal adındaki kişi, ''Ben hepsini alıyorum. Sen de bugün git dinlen'' dedi. Kadın da buna karşılık, ''Allah razı olsun, Malatyalı yiğit, gözü kara olur'' sözlerini sarf etti.

Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı Sultangazi'de okul giriş ve çıkışlarında yolunu kestikleri öğrencileri gasp ettikleri iddia edilen 3 çocuk yakalandı.