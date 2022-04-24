Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda Türkiye'nin ana gündem maddelerinden olan 'göçmen' sorununda sınır dışı işlemleri sürüyor. Yurdun muhtelif kentlerinde güvenlik güçlerince yakalanarak Malatya'daki 'Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, evlerine gönderiliyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri tamamlandıktan sonra Yeşilyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan 'Geri Gönderme Merkezi'nden alınan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, karayoluyla getirildikleri Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

BİR HAFTADA 681 GÖÇMEN GÖNDERİLDİ

Son bir hafta içerisinde Malatya'da düzenlenen üç charter sefer ile ülkelerine gönderilen Afgan göçmen sayısı 681'e ulaşırken, işlemleri devam eden 227 göçmenin ise önümüzdeki günlerde ülkelerine gönderileceği bildirildi.

İstanbul'da göçmen operasyonu: 244 kişi yakalandı İstanbul’da yapılan operasyonlarda 244 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere ev verenlere ve çalıştıranlara para cezası kesildi.