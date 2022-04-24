Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan kazada hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk canından oldu. Gültepe Mahallesi 4872 Sokak'ta M.A. (75) yönetimindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıktığı ileri sürülen Ömer Salih Akşit'e çarptı. Kazada yaralanan talihsiz çocuk, olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri sürücü M.A'yı gözaltına aldı. Küçük çocuğun cenazesi incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu Ordu'da 5 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı Sivas’ta kendisine saldıran köpekten kaçmaya çalışan çocuğa otomobil çarptı.