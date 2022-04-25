Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta iddialara göre oturduğu site yönetimine şikayette bulunan bir polis memurunu önce darp edildi, ardından silahı alınarak ormana kaçırmaya çalışıldı. Grubun elinden kurtulan polis memuru durumu ekip arkadaşlarına haber verdi ve olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt İncirtepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre kızıyla bisiklet tamiri için sitenin kullanılmayan kapısını kullanan Yıldız Eren, ile site güvenlik görevlisi arasında tartışma başladı. Güvenlik görevlisi, anneye hakaret edip bir daha o kapıyı kullanmaması konusunda bağırdı.

10 KİŞİLİK GRUPLA TEHDİT EDİLDİ

Yaşadığı şok sonrası polis eşini arayan Yıldız Eren, kendisine hakaret edildiğini anlattı. Duruma sinirlenen polis memuru Yasin Eren, site yönetimini arayarak tartışma başladı. Telefonda süren tartışma sonrası iftardan sonra site yöneticisi Murat M. , konuşmak için Yasin Eren’i aşağıya çağırdı. Yanında yaklaşık 10 kişilik grupla Eren’in yanına gelen Murat M. iddiaya göre “Polisliğine güvenme, adam ol seni mermi manyağı yaparım” diyerek tehditte bulundu.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA SİLAHINI ALDILAR

Duydukları karşısında deliye dönen polis memuru Yasin Eren ile grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Grup, polis memurunu önce dövüp sonra arabaya yaslayıp silahını aldı. Daha sonda ormanlık bir alana götürmek istenilen polis memuru ellerinden kaçarak polis ekiplerine haber verdi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri Murat M., Muhammet M., Abdullah M., Kaan G., Volkan S., Mehmet Salih A.'yı gözaltına alındı. Polis memuru Yasin Eren ise darp raporu almak için hastaneye götürüldü. Yaşanan olay , saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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