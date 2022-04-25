Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Sahil Caddesinde meydana gelen olayda iddiaya göre çarşı mahalle bekçileri cadde üzerinde devriye atarken Ç.G. isimli bri şahıstan şüphelendi. Bekçiler şahsa üst araması yaptı.
KOLYE SUİKAST SİLAH ÇIKTI
Yapılan üst aramasında şüphelinin lazer dediği kolye dikkat çekti. Kolye el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Sakaryaspor şampiyonluğu kutluyor... Takımı 150 binden fazla taraftarı karşıladı! Şampiyonluğu garantileyen Sakaryaspor, saatler süren yolculuktan sonra Rüstemler Tesisi’nde meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Şampiyonluk sonrası tesiste açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun” dedi.