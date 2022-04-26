Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Nepal uyruklu arkadaşlar Nakul N., Chandramaya G., Laxmi T. ve Lal Bahadur C. meydanda dolaşmaya başladı. Bir süre sonra Nepallilerin yanına 6 Pakistan uyruklu şahıs geldi. Pakistanlılar Nepallilere satır göstererek zorla alıkoydu. Eyüpsultan’da bir eve kapattıkları rehinelere işkence eden Pakistanlılar, Nepallilerin görüntülerini Nepal Dostluk ve Kültür Derneği’nden Nayandra C.’ye gönderip 10 bin avro fidye istedi. Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ihbarda bulundu.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

İhbar üzerine C.’den gaspçılarla Taksim Meydanı’nda buluşma ayarlamasını istedi. Fidyeyi hazırlayan Nayandra C. şüphelileri meydanda buluşmak için beklerken Beyoğlu polisi ise çevrede önlem alarak uzaktan izlemeye başladı. Bir süre sonra buluşma yerine gelen Pakistanlı Ali H. ve Muhammed Ş., fidyeyi alacağı esnada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, gözcülük yaptığı tespit edilen Asma M.’yi de gözaltına aldı.

REHİNELER KURTARILDI

Şahıslar emniyete götüren polis, ifadeleri doğrultusunda rehinelerin Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde bir evde tutuldukları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nepallilerin tutulduğu adrese baskın düzenledi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda elleri arkadan bağlı olan rehinelerin başında silahla bekleyen 4 gaspçı, etkisiz hale getirildi. Rehinelerin ellerinin çözülmesinin ardından evde arama yapan Beyoğlu polisi, 2 satır ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Kurtarılan rehinelerden biri gözyaşlarına tutamazken elleri çözülür çözülmez su içti. Ekipleri görünce mutluluk yaşayan rehineleri Beyoğlu polisi, “İyi misiniz, korkmayın artık” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

6 PAKİSTANLI GASPÇI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aramalarında ardından kurtarılan Nepalli rehineler ve Pakistanlı 6 gaspçı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak “gasp”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten yaralama” ve “ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlemleri yapılan Ahmed A. (17), Hasan A. (35), Muhammed H. (25), Ali M. (21), Muhammed Ş. (30), Ali H. (16) ve Asma M. (23) adliyeye sevk edildi. Beyoğlu polisinin kurtardığı rehinelerin ise Türk polisine teşekkür ettiği öğrenildi.

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