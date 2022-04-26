Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih’te Turgut Özal Caddesi’ndeki 6 katlı binanın bodrum katındaki kuyumcu atölyesine gelen kimliği henüz belirlenmeyen kişiler duvarı deldi. Hırsızlar kasayı açmak için oksijen kaynak makinesi kullandı. Oksijen kaynak makinesinden çıkan dumanın yangın alarmını çaldırmasıyla şüpheliler altınları alarak kaçtı.

ATÖLYEDEN 3 KİLOGRAM ALTIN ÇALDILAR

Alarmın çalması üzerine iş yeri sahibi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler hırsızlık olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş yeri sahiplerinin atölyesinden yaklaşık 3 kilogram altın çaldığı iddia edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İslam Memiş’ten ezber bozan tavsiye! Ne altın ne dolar: En iyi yatırım gümüş Altında düşüş terendi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir tavsiye geldi. ‘Ne dolar ne altın’ diyerek gümüş fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, şuan için en iyi yatırımın gümüş olduğunu söyledi. Salgın hastalıkların dünya genelinde arttıkça gümüş fiyatlarının da artacağını belirten İslam Memiş, “Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın.” tavsiyesinde bulundu