Türkiye Gazetesi

Sakarya D-650 Karayolu Söğütlü geçişinde meydana gelen olayda İ.P. idaresindeki özel halk otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Y.G. idaresindeki kamyonun arkadan çarpması neticesinde şarampole uçtu.

1 ÖLÜ 10 YARALI

İçinde yolcuların bulunduğu otobüste savrulan yolculardan Bekir Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun halk otobüsüne arkadan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüsün de yoldan çıkarak savrulduğu görülüyor.

Facia gibi kazadan kıl payı kurtuldular, şoförü görünce şikayetçi olmadılar Eskişehir'de engelli bir birey, ailesinden habersiz bir şekilde kaçırdığı otomobille kazaya neden oldu. Engelli sürücüyü gören ölümden dönen vatandaşlar, şikayetçi olmaktan vazgeçti.