27 Nisan Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre 27 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji il il duyurdu, sağanak yağış geliyor Meteoroloji 25 Nisan 2022 pazartesi günü raporunu yayımladı. Önümüzdeki 4 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji il il uyardı: Güneş etkisini kaybediyor, sağanak geliyor (24 Nisan hava durumu) Meteoroloji 24 Nisan hava durumu raporunu açıkladı. Haftanın son gününde yurt genelinde güneş kendisini gösterecek, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise 'kırkikindi yağmurları' etkili olacak, birçok kentte gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların özellikle İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.