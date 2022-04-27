27 Nisan Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre 27 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.