Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırının faili olduğu iddia edilen Halkların Birleşik Devrim Harekatı (HBDH) terör örgütü üyesi B.Y. adlı bir kişi, dün Pendik’te yakalanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan’daki saldırıyla ilgili “TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.” ifadelerini kullanmıştı.

5 ADRESE ARAMA YAPILDI

HBDH üyesi B.Y.’nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha tespit edildiği belirtildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili B.Y.’nin İstanbul’da kullandığı 3’ü Tuzla, biri Beykoz ve biri de Küçükçekmece ilçelerinde toplam 5 adrese arama yapıldı.

SALDIRIYLA BAĞLANTILI 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Yapılan aramalarda, şahsın eylemden sonra dönüş anında giydiği kıyafetler ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemelerde, eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu saptanan K.Ç. adlı bir şüphelinin daha bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.

Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA saldırganı yakalandı İcişleri Bakanı Soylu geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y.'nin İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandığını duyurdu.