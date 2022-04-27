Türkiye Gazetesi

Torul ilçesinde, son aylarda yoğun şekilde yağan karların erimesiyle Torul Barajı’nda sular yükseldi.

Suların yükselmesiyle birlikte, bölgede bulunan bahçe ve tarım arazilerini su basarken Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bir mezarlık da sular altında kaldı. Su baskını yaşanan mezarlıktaki görüntü, görenleri rahatsız ederken, bölge halkı taşkınların bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor.

Mahalle sakinleri görüntüden oldukça rahatsız olduklarını dile getirerek yaşananlara tepki gösterdi.

“ÖLÜLERİMİZ YÜZMEYİ ÖĞRENDİ”

Mahalle sakinlerinden Şenol Bostanoğlu, kendisinin yüzme bilmediğini, ölülerin yüzmeyi öğrendiğini söyleyerek, “Her sene su yükseldiği zaman mezarlığı su basıyor. Buna yetkililerin bir çare bulması lazım. Bu her sene böyle ne yapacağımızı şaşırdık. Mezarlık yetmiyor, ölülerimizi nereye koyacağımızı şaşırdık. Şu anda 20-30 tane mezarlığımız su altında. Buna kesinlikle bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Annem, babam ve dedelerimiz burada yatıyor. Ben yüzmeyi bilmiyorum ölülerimiz burada yüzmeyi öğrendi, devletimizden buna acilen bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

SEVİNÇLERİ HÜZNE DÖNDÜ

Mezarlıkların daha önce taşındığını ve yeni mezarların da sular altında kaldığını belirten Gülseren Kalaycı, “Biz bu baraj yapılacağı zaman ilk başta çok sevinmiştik barajın kenarında evimiz olacak diye fakat hüsrana uğradık. Burası bize mezarlık olarak verildiğinde baraj daha gelmemişti. Burası yukarıya kadar doluydu. Altta bir mezarlık bulunuyordu o kalkacaktı oradan, oradaki mezarlığı kaldırdık buraya getirdik, buraya su doldu buradan da çıkardık daha yukarı götürdük. Teyzemin oğlunun çocuğunun mezarı sular altında, üniversiteyi yeni bitirmişti daha 25 yaşındaydı şimdi su içerisinde yüzüyor orada, babası da kıyamıyor onu oradan alamıyor. Eltimle çocuğu da sular altında. Alamadılar kıyamadılar su içindeler" diye konuştu.

Sular tekrar yükseldi, mezarlar sulara gömüldü Elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy Barajı'nın yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından, Hamzabey Mahallesi'nde 3 mezarlığın da bulunduğu araziler sular altında kaldı. Zaman zaman suların çekilmesiyle, mezarlıklar yüzüne çıkıyor.