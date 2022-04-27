Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Kırıkkale'de bir cana mal oldu. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarpan sürücü, kazanın şiddetiyle aracın camından fırladı. Feci kaza sonrası talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

YOLA FIRLADI

Kaza, Kırıkkale-Samsun D-200 karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eldivas Atalay idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Sürücü Atalay, çarpmanın şiddetiyle camdan yola fırladı.

ARACI HURDAYA DÖNDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından Atalay'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla bir süreliğine trafiğe kapatılan Kırıkkale-Ankara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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