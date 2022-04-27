Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk kahreden bir kazayla hayatını kaybetti. Talihsiz çocukk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak öldü.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Bağözü Mahallesi'nde saat 17.00 sularında Süleyman K. (52,) evlerinin önünde traktör ile geri manevra yapmak istediği esnada 5 yaşındaki oğlu Yusuf'u görmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay karşısında aile sinir krizleri geçirirken küçük çocuğun cenazesi savcının incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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