Türkiye Gazetesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada Kadir Gecesi için camiye giden 72 yaşındaki adama araba çarptı, talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Kadir Gecesi için evinden çıkıp camiye giden 3 çocuk babası Muzaffer Akkuş yaya olarak yolu karşıya geçmek isterken Soner K. idaresindeki 61 ES 498 plakalı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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