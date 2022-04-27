Türkiye Gazetesi

Sivas'ta otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi canından oldu, 3 kişi de yaralandı. Kaza Sivas-Ankara karayolu 20. Kilometresinde meydana geldi. Kazada N.D. (34) yönetimindeki 58 HH 117 plakalı Toyota marka otomobil yoldan çıkarak şarampolde bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada Onur Akın (25) olay yerine hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücü ile A.T(30) ve A.A.(40) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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