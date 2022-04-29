Türkiye Gazetesi

Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan asıllı Ayceren P. (22) ile yeğeni Gülruh (Aynur ) K. (17) 26 Nisan günü birlikte evlerinden çıktı. Ancak akşam olduğunda teyze-yeğen eve dönmeyince aile anne Rukiye K. ve baba Soner K. başlarına bir iş gelebileceğini düşünerek polise gidip kayıp başvurusunda bulundu.

3 GÜN GEÇTİ

Ancak aradan 3 gün geçmesine rağmen hala teyze ve yeğeninden bir türlü haber alınamadı.

Aile, teyze-yeğenin hayatından endişe ediyor.

25 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu Yalova’da 25 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Kadının cesedi ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.

Günlerdir haber alınamıyordu, cesedine ulaşıldı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir haber alınamayan Hasan Aygül, evinde ölü bulundu.