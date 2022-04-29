Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Araklı ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, bilinmeyen bir şekilde köprüden dereye düşü. Talihsiz çocucuğun düştüğü dereden denize sürüklenmesinin ardından cansız bedeni, bir balıkçı teknesi tarafından denizde bulundu.

NASIL DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden geçerek denize dökülen Karadere Deresi üzerindeki köprüden yaya olarak geçmekte olan Bilgehan Küçük (11) bilinmeyen bir nedenle korkulukları da aşarak dereye düştü. Çevredeki vatandaşların durumu görmesi üzerine İtfaiye, 112 ve polis ekiplerine haber verildi. Bazı vatandaşlar dereye girerek Bilgehan'ı kurtarmaya çalışırken, derenin akıntısı ile küçük çocuk denize sürüklendi. Balıkçılar motorları ile denize açılarak küçük çocuğu ararken, bir balıkçı teknesi tarafından denizde bulunarak sahile çıkartılan Bilgehan Küçük sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Zihinsel engelli olduğu öğrenilen küçük çocuğun cenazesi ilçeye bağlı İyisu mahallesinde yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

10 gündür kayıp olan üniversite öğrencisinden acı haber! Cesedi ırmakta bulundu Antalya'da kendisinden 10 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren’in cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu.

Türkiye'de kaybolmuştu... Acı haber Yunanistan'dan geldi Aydın Didim'de denizde kaybolan şahsın cansız bedeninin Yunanistan karasularında bulunduğu öğrenildi.