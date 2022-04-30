Türkiye Gazetesi

Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı, Ramazan Bayramında hava nasıl olacak belli oldu. Mart ayında oldukça serin geçen havalar Razaman'ın gelmesi ile birlikte yerini güneşli bir havaya bırakmıştı ancak bayramda sağanak geri geliyor. Hafta sonu hava nasıl olacak ve bayramda hava nasıl olacak sorularının cevabını veren Meteoroloji, ülkenin büyük bölümünün yağış alacağını, sıcaklıkların ise yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı.

30 Nisan 2022 hava durumu tahmin haritası

HAFTA SONU HAVALAR NASIL OLACAK?

30 Nisan Cumartesi (bugün) havanın nasıl olacağını açıklayan Meteoroloji; Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışların, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Mayıs ayının ilk günü ise Marmara’nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi ve Pazar günleri Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da, Pazartesi günü ise Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

1 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

BAYRAMDA SAĞANAK GELİYOR

Bayramın ilk günü (2 Mayıs Pazartesi) yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor. Marmara’nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2'nci ve 3'üncü günü de yağışlar sürecek. İkinci gün Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, üçüncü gün ise İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? 2 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara: 5 gün boyunca aralıklı-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında.

İstanbul: Bayramın birinci günü akşam saatlerinde, ikinci günü ise sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, üçüncü günü parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 20 derece arasında.

İzmir: Bayramın birinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günler parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında.

3 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

PROF. DR. ORHAN ŞEN BÖLGE VEREREK UYARDI

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram için uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in içi, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ da kuvvetli" ifadelerini kullandı.

Bayramda tatil yerlerinde yağmurun ne zaman başlayacağına dair bilgi veren Prof. Dr. Şen, "İzmir'den Antalya'ya kadar kıyı bölgelerde yağmur Pazartesi sabah 10:00-11:00 gibi başlar. İstanbul'da Pazartesi akşamı başlar" dedi.

Sosyal medya hesabından takipçilerini sık sık uyaran Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, "Bayramda İstanbul soğuk olmayacak. Modeller bir güncellemede 3. günü soğuk vermişlerdi. Şimdi onu da yok ettiler. Hava 18 ila 22 arası olacak" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uyardı: Bayramda sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı'nda kuvvetli sağanak yağış geliyor. Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporununda kuvvetli sağanak yağış yarından itibarın yurt genelinde etkili olmaya başlayacak.