Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yer üstündeki zenginlikleri saymakla bitmezken yer altındaki zenginlikleride bundan geri kalmıyor. Zonguldak'taki bu mağara ise görenler hayranlşıkla gezeceği ve astım hastalarının ise mağaranın mikro klima özelliği sayesinde rahat rahat nefes alabileceği bir yer. Hem tarihi hem görselliği hem de sağlık açısından ziyatretçisi çok olan bu mağara mimamri yapı ödülüne sahip.

Türkiye’nin en uzun mağarası olma özelliği taşıyan ve 3.5 milyon yıllık geçmişi olan Gökgöl Mağarası’ndaki tadilat çalışmaları ise tamamlandı. Hizmete açılan mağara yenilenen yüzüyle bir süre önce kapılarını açtı.

Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle yapımı tamamlanan Gökgöl Mağarası Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen mağara ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

'MAĞARA'NIN VARLIĞINI DÜNYAYA HAYKIRMAK İSTİYORUZ'

2015 yılında revize edilmesinin ardından müze bölümünü de ekleyerek yeni bir tadilat sürecinden geçildiğini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, "Zonguldak’ta böyle bir mağaranın varlığını biz tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Zonguldak’ta yer altı ayrı bir zenginlik. Yer üstü ayrı bir zenginlik. Tabii ki burada Türkiye’nin en önemli mağaralarından birisi olan Gökgöl Mağarası 2015 yılında revize edilmişti. Biz de ışıklandırma sistemleri müze kısmını da açmak suretiyle 2-2,5 yıllık bir süreç içerisinde tadilata aldık" diye konuştu.

3.5 MİLYONLUK MAĞARAYA MİMARİ YAPI ÖDÜLÜ

Ömer Selçuk Baz’ın hazırladığı projenin mimari yapı ödülü kazanan anlatan Karayılmaz, şöyle devam etti:

"Bu mağara mimari yapı ödülü aldı. Çok prestijli bir ödül Türkiye’de. Ömer Selçuk Baz arkadaşımız projenin müellifi olan arkadaşımız. Burada çok güzel bir iş başararak bu projenin Türkiye’nin en güzel prestijli ödüllerinden birisi olan mimari yapı ödülüne layık görüldü. 15 gün önce de ödülünü Ankara’da bir törenle aldı. Mağaramız bir müze bölümü ikincisi mağaranın iç kısmı olarak iki bölümde değerlendirilebilir. Geçen yılı Mayıs ayından yıl başına kadar yaklaşık 25 bin misafirimizi ağırladık.

875 METRE'DEN DAHA UZUN

Bu yıl içerisinde de yaklaşık 50 binin üzerinde misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda Zonguldak’ta turizmin gelişimine katkı verecek bir mağara olarak yaklaşık 7-8 milyon lirayı bulan bir maliyeti oldu. Bunu biz turizmi geliştirmek adına kalkınma ajansı ile birlikte eş finansmanla çözmüş olduk. Mağaramız 875 metreden oluşuyor. Aslında daha uzun bir yolu var ancak biz bu süreçte ilk 875 metresini hayata geçirdik.

Burada yaklaşık 500 adet lamba ip-67 dediğimiz suya ve rutubete dayanıklı lambalar kullandık. İçeride inanılmaz görselleri olan Türkiye’de örneklerine çok az rastlanan çok güzel görsellerle tüm vatandaşlarımızı, ülkemizin değerli insanlarını Zonguldak’a gelip burada güzel bir gün geçirirken milyonlarca yılda oluşmuş bu güzel yapıyı da incelemelerini bekliyoruz."

'SAĞLIK İÇİN GELEN ÇOK'

Yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeni ile mikro klima özelliğine sahip olması nedeniyle astım hastalarının uğrak yeri olan mağaranın 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı ile birlikte ziyaretçi yoğunluğu beklendiğini ifade eden Karayılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman zaman astım hastası arkadaşlarımız içerideki hava sirkülasyonunun faydasını görüyorlar. Bundan da harikalar salonunda girişte fuaye alanımız var. Hem dinlenip hem de hastalıkları ile ilgili zaman zaman çözüm için de gelen arkadaşlarımız var. Sadece turizm için değil sağlık için de gelen insanlar çok. Yakın bir gelecekte Zonguldak ve tanıtımıyla ilgili turizm ve sanayi ile ilgili Almanya’da bir toplantı olacak. O toplantıda da buradaki görsellerimizi ve insanların neden Zonguldak’a gelmesi gerektiğini neden Zonguldak’ı görmesi gerektiğini anlatan güzel figürleri ortaya koyacağız.

'HEDEF 100 BİN ZİYARETÇİ'

Hedefimiz 100 bin. Bugüne kadar 30 bini hiç geçmemiş. Bu yıl başından itibaren çok daha detaylı çalışma ve tanıtımla özellikle okul çağındaki Zonguldak’taki okullarımızdaki öğrencilerimizi de ücretsiz şekilde burada her zaman misafir ediyoruz. Gelen sayısı şu an için bayramla beraber iyi bir katılım olmasını bekliyoruz. İlk dört ayın rakamları bizi yaklaşık 50 bin rakamlarına çıkacağını gösteriyor. İnşallah biz kısa bir zaman içerisinde gerekli tanıtım platformlarımızı hayata geçirerek bu sayının en kısa zamanda 100 bin olmasını hedefliyoruz."

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