Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan'da teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu P. Söz. Er Nurettin Uzun, bugün şehit düştü. 4 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Uzun'un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Bakanlığın sosyal medya hesabından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şehit Uzun ile ilgili taziye mesajı yayımlandı.

Akar'ın mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Uzun'un fotoğrafına da yer verildi.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu kahraman evladımız P. Söz. Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü hastanede bugün şehadete erişmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim" dedi.

Çarşamba doğumlu şehidin Kabaceviz Mahallesi'deki baba ocağına da Türk bayrağı asılırken, şehidin annesi Asiye Uzun ve babası Lütfü Uzun'un Ankara'da hastanede olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-5 operasyonunda yaralanan asker şehit oldu İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün tedavi gördüğü hastaneden şehit olduğunu duyurdu.