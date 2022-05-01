Türkiye Gazetesi

Bingöl'de Çapakçur Viyadüğünde saat 01.30 sularında korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsü kontrolü kaybeden otomobil orta bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.