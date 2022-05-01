Bingöl'de Çapakçur Viyadüğünde saat 01.30 sularında korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsü kontrolü kaybeden otomobil orta bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
01.05.2022 - 04:51 | Son Güncelleme: 01.05.2022 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de gece yarısı kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : bingöl,bingöl kaza,trafik kazası,
855003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/855003.aspx
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