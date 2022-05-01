Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.33'de Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 3,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklamada ve uyarılarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 92'sinin, nüfusumuzun ise yüzde 95'inin tehlike altında olduğunu belirtti.