Türkiye Gazetesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beyoğlu Taksim çevresi ile Maltepe'de bazı noktalar trafiğe kapatıldı.

TAKSİM VE ÇEVRESİNDE ÖNLEM

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanına çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı çevresi bariyerlerle kapatılırken trafik ekipleri de meydana çıkan yolları araç trafiğine kapattı.

MALTEPE SAHİL YOLU KAPATILDI

Etkinlikler nedeniyle Maltepe -Kartal sahil yolu olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşların sahil yolu yerine D-100 Karayolu'nu ve Maltepe Bağdat Caddesi'ni kullanmaları gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu: 1 Mayıs için tüm tedbirler alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarınki 1 Mayıs kutlamaları açıklamalarda bulundu. Soylu "Tüm tedbirler alındı. İsteiğimiz 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bayram olarak kutlanabilmesidir" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ı kana bulayıp Yunanistan'a kaçacaklardı: 12 adrese eş zamanlı operasyon 1 Mayıs İşçi Bayramında Mersin'i kana bulamak için hazırlık yapan ve yapacakları bombalı eylem sonrası Yunanistan'a kaçmayı planlayan 10 şüpheli gözaltına alındı.