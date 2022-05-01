Türkiye Gazetesi

Adapazarı'nda yaşayan 16 yaşındaki Aziz Koray Diş, dengesini kaybederek bisikletten düşüp yaralandı. Geçirdiği hafif kaza sonrasında hastaneye gitmeyen Aziz Koray Diş, düştükten sonra vücudunda oluşan yaralara bakmak için aynanın karşısına geçince şok oldu.

Vücudundaki eğriliği fark ederek annesine söyleyen ve sonrasında hastane hastane gezen gence bir türlü doğru teşhis konulamadı.

Umudunu kaybetmek üzereyken Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden gence Osteoid Osteoma ismi verilen kemiğin iyi huylu tümörü teşhisi konuldu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından ameliyata alınan ve omuriliğindeki tümörün alınması için yapılan operasyon sonrası 2 günde ayağa kalkan Aziz Koray Diş, 2 ay sonra tamamen sağlığına kavuştu.

"NORMAL BEL AĞRISI SANDI"

2 ay içerisinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aziz Koray Diş, “İlk önce ağrılarım olmuştu ama normal bel ağrısı diye pek umursamamıştım. Sonra bisikletle bir kaza geçirdim ve ayna karşısında yaralarıma bakarken vücudumun eğri olduğunu fark ettim. Sonra anneme göstererek durumu anlattım. O şekilde hastane serüvenimiz başladı. Birkaç tane hastane gezdim ve doğru bir teşhis konulamadı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldim ve burada Doç. Dr. Alauddin Kochai 25 gün içerisinde tedavimi yapıp yolladı. 2 ay sonra tamamen sağlığıma kavuştum” diye konuştu.

SKOLYOZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Oğlunun hastalığına yaklaşık 1 buçuk yıldır çare aradıklarını ve hastane hastane gezdiklerini aktaran anne Kadriye Akça ise, “Oğlum için yaklaşık 1 buçuk yıldır çare arıyorduk. Özel hastanelerde gezdik, skolyoz diyerek bir hayli masraf ettirdiler ancak sonuç alamadık ve hastalık daha da fazla ilerledi. Ameliyat sonrasında çocuğumun ağrıları 2 gün içerisinde geçti. Evimize gittikten sonra daha da iyileşti, şimdi hastalıktan hiçbir eser kalmadı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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