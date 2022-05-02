Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde geceyi geçirdikten sonra sabah Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle kıldı. Bakan Soylu, namaz sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la birlikte jandarmalarla bayramlaştı.

Askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan Soylu, bir süre üs bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

Bakan Akar, bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’daki Balıklıgöl’de kıldı.