Konya'da bayram günü yaşlı anne ve zihinsel engelli oğlu feci şekilde hayatını kaybetti. Alevler Dereköy Mahallesi'ndeki müstakil bir evden yükseldi. Ekmek tandırından çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.Yangının etkisiyle ev çöktü.
ANNE VE ZİHİNSEL ENGELLİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Yangın nedeniyle göçen evin enkazında ilk olarak zihinsel engelli olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Mehmet Ali'nin ardından 75 yaşındaki annesi Havva Yar Sırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Cenazeler, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesine gönderildi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI
Dereköy Mahallesi'nde dün ekmek tandırında yangın çıkmış, yükselen alevler kısa sürede Havva Yar Sırım'ın yaşadığı evi sarmış ve ev, tandır beraber yanmıştı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra çatısı çöken evde 75 yaşındaki anne ve zihinsel engelli oğlunun olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları başlatmıştı.
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