Türkiye Gazetesi

esenyurt'ta duyanları şaşkına uğratan olayda bir şüpheli hırsızlık yapmak istedi ancak hem yakayı ele verdi hem de bina boşluğuna sıkıştı. Talatpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda bir iş yerine girmeye çalışırken fark edilince iki hırsızdan biri kaçtı, diğeri ise bina boşluğuna düştü.

ÇIKARILIP KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Hızlı hareket eden şüpheli, binanın boşluğunda sıkıştı. Hırsızı çıkartmak için çaba gösterse de yaklaşamayan vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler apartman boşluğunda sıkışan şahsı bulunduğu yerden çıkartıp karakola götürdü.

Yaşanan olayı anlatan dükkan sahibi olan Rıza Ay, yan dükkanlarının gece bekçisinin kendisini arayıp dükkanda birilerinin olduğunu söylediğini belirtti. Ay "üst katta oturuyorum, hemen dükkana indim. Geldiğimde bir tanesi hemen kaçtı. Diğerini ben görmedim, içeride olduğunu da bilmiyordum. Tabii hırsız kaçınca ben de geri döndüm. Sessizlik olunca dükkandaki hırsız girdiği yerden kafasını uzattı. Ben de anladım içeride bir tane daha hırsız olduğunu." dedi ve olayı şu sözlerle anlattı:

'HIRSIZ 6 SAAT BOYUNCA UĞRAŞILARAK İKNA EDİLDİ'

Hemen birkaç arkadaşım daha geldi ve biz şahsı sıkıştırdık. Kaçacak yeri olmadığı için çatıda saçların üzerinde gezmeye başladı. Saçlardan birisi yamulunca iki bina arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. Ondan sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Duvarı kırdılar ama hırsız oradan çıkmak istemedi. Polis arkadaşlar 6-7 saat uğraşarak hırsızı ikna etti. Sonrasında şahsı gözaltına aldılar ve ben de şikayetçi oldum.”

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