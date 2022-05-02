Türkiye Gazetesi

İzmir’in Dikili ilçesinde yaşanan olayda ayrılma aşamasında olduğu nişanlısı tarafından kiraladıkları evde öldürülen adam toprağa verildi. Feci olay, dün saat 21.00 sularında Çandarlı Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Nişanlı olan Damla Akyıldız (37) ve Mustafa Burçin Akı’nın (49), 2 gündür kayıp oldukları öğrenildi.

KİRALADIKLARI EVDEN CESETLERİ ÇIKARILDI

Akrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Mustafa Burçin Akı’nın 2 gün önce iş yerinden çıkıp nişanlısı ile birlikte Çandarlı’da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti. İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çift evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Damla Akyıldız, evde bulunan av tüfeği ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı’yı vurdu ardından intihar etti.



Mustafa Burçin Akı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde kuzenleri ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Talihsiz adamın cenazesi, Soğukkuyu Merkez Cami’nde kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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