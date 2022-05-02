Türkiye Gazetesi

Adana'da yaşanan olayda bisikleti ile seyir halinde olan adam bıçaklanarak öldürüldü Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta bisiklet kullanan Mehmet Aydın (54), S.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Kozan Devlet Hastanesinde kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı Kocaeli İzmit'te bir genç, kendisini kovalayan şahısların elinden kurtulmak için tekel bayiine sığındı. Fakat 16 yaşındaki bir çocuk, genci defalarca bıçakladı.

Oğlunun bıçaklandığını gören baba kurşun yağdırdı: 3 yaralı Diyarbakır’da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.