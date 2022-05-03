Türkiye Gazetesi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.Dolu yüzünden bir çok ekili alan ve arabalar zarar gördü. Gaziantep-Besni Karayolu ise resmen beyaza büründü. Besni ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köylerde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekinler, ağaç meyveleri zarar gördü. Dolu yağışından dolayı ise yaklaşık 7’e yakın aracın camları dayanamayarak kırıldı.

Gaziantep- Besni Karayolu Çakırhöyük beldesi mevkiinde beyaza büründü. Yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Tarsus'u dolu vurdu Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu ve fırtına özellikle zeytin ağaçları ve ekili tarlalara zarar verdi.