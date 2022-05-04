Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam meydana gelen olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. İddiaya göre; saat 00.45 sıralarında 3 kişilik bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu. Durumu fark eden mahalleli başka bir grup ise tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı.

GÖZALTILAR VAR

Olayı gören vatandaşların durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahısları hastaneye kaldırdı.

Emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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