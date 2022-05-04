Türkiye Gazetesi

Bayramın bitimine saatler kalan Gaziantep'te korkunç bir kaza meydana geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda, Elazığ'dan Hatay'a sefer yapan Erdal S. idaresindeki yolcu otobüsü ile Hüseyin K. kontrolündeki tır çarpıştı. Ardından otobüs bariyerlere vurup devrildi. Feci kaza sonrası bölgede can pazarı yaşandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüste bulunan 14 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"SAĞDAKİ YOLCULAR, SOLDAKİLERİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ"

Büyük korku ve panik yaşadığını belirten bir yolcu "Otobüs normal bir şekilde gidiyordu. Bir anda tır önümüze kırdı. Şoför sola manevra yaptı ancak kurtaramadı. Sağdaki yolcular, soldakilerin üzerine devrildi. Allah'tan bariyerler otobüsün içerisine saplanmadı" dedi. Uzun süre valizleriyle yolda bekleyen yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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