Sivas'ta yaşanan olayda üzerine yıldırım düşen 62 yaşındaki Alaattin Öztürk canından oldı. Divriği'ye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağı mevkisinde mantar toplayan Öztürk'e yıldırım isabet etti. Öztürk, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cesedi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sivas’ta yıldırım düştü: 1 kişi ölü Sivas’ta etkili olan sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü, 1 kişi canından oldu.
4 yaşındaki çocuğun üzerine yıldırım düştü Samsun'da hayvan çadırının önünde oyun oynarken çadıra düşen yıldırım sonucu yanarak ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.