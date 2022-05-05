Türkiye Gazetesi

İstanbul Bağcılar'da, Kirazlı metro istasyonunda dün akşam bıçaklı kavga yaşandı. Olaya karışan İ.Y (27) ile Suriye uyruklu V.E (25), polis ekipleri tarafından yaralı olarak yakalandı.

Yapılan araştırmada, V.E'nin İ.Y'nin gözlüğünü kırıp sözlü hakarette bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine İ.Y'nin bıçakla saldırdığı tespit edildi. "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen İ.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Suriye uyruklu V.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Bakan Soylu mülteci gerçeklerini tek tek açıkladı: Provokasyonların sebebi '2023 seçimleri' Türkiye’nin tartıştığı kaçak mülteciler sorunun çözümüne ilişkin, sosyal medyadaki paylaşımlara tek tek cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Provokasyonların sebebi '2023 seçimleri" dedi. Provokatif paylaşımların tek bir merkezden yönetildiğini söyleyen Soylu "Bunlar operasyon çocuklarının paylaşımları" açıklamasında bulundu. İstanbul'a yeni sığınmacı alınmadığını söyleyen Soylu, "Suriye düzelince sığınmacıların yüzde 70 'i geri dönecek" dedi.

Kaos planı devrede: Yeni tezgah mülteciler üzerinden kuruldu Senaryo hazır; yeni Gezi için her şey düşünülmüş. Suriyeli mültecileri merkeze alan kışkırtma ve tahrikler için 60 milyon doların üzerinde para ayrıldı. İsyan dalgasında asıl hedef olayları yurda yayıp, iç savaş çıkararak hükûmeti istifaya zorlamak.

Putin, Stalin'in izinde: 100.000 Ukraynalı mülteciyi Sibirya’ya gönderdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 100.000 civarında Ukraynalı mülteciyi Sibirya'ya gönderdiği ortaya çıktı.