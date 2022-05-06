Türkiye Gazetesi

Miras kavgasında yine kan aktı. Tekirdağ'da meydana gelen olayda 23. dönem milletvekilliği yaptığı öğrenilen Kemalettin Nalci, anlaşma sağlayamadığı apabeyini kurşun yağmuruna tuttu.

NALCI GÖZALTINA ALINDI

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23. Dönem MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ile ağabeyi Aziz Nalcı arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkaran Kemalettin Nalcı, ağabeyine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden Aziz Nalcı yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aziz Nalcı’yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, Kemalettin Nalcı’yı gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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