Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde aniden bastıran ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, korku dolu anlar yaşattı. Çukurca'ya 30 kilometre mesafede bulunan Çağlayan köyü yakınlarında mantar toplamaya giden bazı vatandaşlar ise adeta hayatının şokunu yaşadı.

BİR KİŞİ KAFASINDAN YARALANDI

Ceviz büyüklüğündeki doluyu ellerine alan köylüler, hazırlıksız yakalandıkları dolu yağışını cep telefonu ile görüntülediler. Bazı vatandaşlar yağıştan kendisini korumayı başarırken, bir kişi ise kafasından yaralandı.

İlk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar adeta ölümle burun buruna geldiklerini ifade ettiler.

Sağanak yağış taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu Kahramanmaraş’ta sağanak taşkınlara neden oldu, dolu tarım alanlarında zarara yol açtı.