Türkiye Gazetesi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Honaz ilçesinde gerçekleşen düğünde havaya rastgele ateş açar 4 kişi hakkında yapılan ihbarı değerlendirdi. Sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 4 kişiyi yakalamak için harekete geçen ekipler, canlı yayın videosunu detaylı inceledi. Videodaki kişilerin kimlikleri tespit edildi. Davetlilerin hayatlarını riske atan Vali Can D. (27), Sabri B. (30), Mehmet Ç. (50) ve Tolga B. (31), JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek operasyonuyla adreslerinde gözaltına alındı.

“BÖYLE GEREKİYORMUŞ, BÖYLE YAPTIK”

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3’ü ruhsatlı olmak üzere toplam 4 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Karakolda sorgulanan şüphelilerden Veli Can D.’nin 1, Sabri B.’nin 6, Mehmet Ç.’nin 3 ve Tolga B.’nin ise 4 olmak üzere toplam 14 ayrı suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına “Sanki 50 tane adam öldürdük. Böyle gerekiyormuş, böyle yaptık” diyerek tepki gösterdi. Haklarında ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin var olan silah ruhsatları da idare tarafından iptal edildi.

İhtiyar heyetinden örnek 'düğün' kararı! Bursa'nın Kozbudaklar köyünde evlenecek çiftleri ve aileleri zor durumda bırakan ekstra hediye, takı ve kuaför masrafları gibi konularda köy ihtiyar heyeti 9 kurallık bir karar aldı. Buna göre alınan kararlara uymayan ailelerin düğününe de gidilmeyecek.