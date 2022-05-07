Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi’nde olay meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli genç, sevdiği kız olan M.G. ile evlenme talebine kızın ailesinden olumsuz cevap alınca beraberindeki arkadaşı Bilal Yamandağ ile birlikte genç kızın yaşadığı ikamete gitti. Burada genç kızın abisi S.G. (30) ile Y.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında S.G. tarafından sırtından bıçaklanan Y.G.'nin arkadaşı Bilal Yamandağ ağır yaralandı

Ağır yaralı genç, kaldırıldığı Yazıhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilal Yamandağ'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Kömüşhan Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.

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