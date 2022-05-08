Türkiye Gazetesi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen bir grup alkol aldıktan sonra aralarına tartışma yaşadı ve aralarından biri silaha 2 arkadaşını vurarak öldürdü. Birlikte alkol alan C.U. ile A.Ç, K.S ve F.B arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, A.Ç ve K.S'i başından, F.B'i kolundan vurdu. C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 ARKADAŞ KURTULAMADI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan A.Ç ve K.S, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan F.B ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, olayı duyan ölen arkadaşların yakınları hastaneye akın etti. A.Ç ve K.S'nin ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İzmir’de korkunç olay: Kanlar içinde kalan kadın kucağında bebeğiyle yardım istedi İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda bir kadın yanında bebeği varken başka bir kadın tarafından 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Kanlar içinde kalan kadın bebeğini de alarak sokağa çıkıp yardım istedi. Sokak ortasında kalan bebek yakınları tarafından alınırken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de ormanlara girişler kapatıldı İzmir Valiliği orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanacağını belirtildi. Yapılan açıklamada orman kenarında mola vermenin piknik yapmanın yasak olduğunu ifade edilirken kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

İzmir'de kontrolden çıkan araç refüje çarptı, 2 ölü 3 de yaralı var İzmir’de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarptı. Feci kazada 2 kişi canından oldu, 3 kişi de yaralandı.