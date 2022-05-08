Türkiye Gazetesi

Erzincan merkez Çarşı Mahallesinde yaşayan Sermet Urun sabah kalktığında balkonunda bir kuş buldu. Urun, canlının ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Uçamayacak durumda olan kuşun tedavisi yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğini belirtti.

TÜM ÖMRÜNÜ UÇARAK GEÇİRİYOR

Balkonlarında kuşu bulduklarında şaşırdıklarını belirten Sermet Urun, ebabil kuşunu çok sevdiklerini söyledi. Dünyanın nadir kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan ebabil kuşu, neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebiliyor.

Türkiye'de ilk kez görüldü: Çizgili Gerdanlı Kırlangıç Hataylı Kuş Gözlemcisi ve Fotoğrafçısı Orhan Gül, önceki gün Hatay’ın Samandağ ilçesinde Akdeniz kıyısında yaptığı kuş gözlemi sırasında Türkiye’de ilk kez görülen Çizgili Gerdanlı Kırlangıç’ı belgelemeyi başardı. Yaşam olanı Hindistan olan bu kırlangıç türünün Ortadoğu’dan nadir kaydı olduğu kaydedilirken kuşun Türkiye’de görülmesiyle birlikte Türkiye kuş listesi 489’a yükseldi. Türkiye kuşçularının hedefi ise 500 türe ulaşmak.